publié le 04/09/2020 à 07:16

Les images avaient alerté le ministère de l'Intérieur et provoqué une descente de police. À Grenoble dans le quartier du Mistral, des vidéos montraient des dealers encagoulés et armés. Un simple clip, avait affirmé un jeune rappeur qui se fait appeler Corbak Hood. “Un clip banal pour lancer ma carrière”, s’était-il réjoui. Sauf que la blague n'a pas fait rire les autorités : "l’artiste" vient d'être mis en examen.

La justice a des doutes sur la réalité de ce clip : le procureur estime que les explications données par le jeune rappeur sont "insuffisantes" et présentent "des incohérences", notamment sur la date à laquelle il a été tourné et mixé avec deux premières vidéos apparues sur les réseaux sociaux. Et si ce clip est réel, le procureur considère que Corbak Hood n’aurait pas pu le réaliser sans l’aide et l’aval des trafiquants du Mistral. Il estime que ce clip sert d’une manière ou d'une autre leurs intérêts.

Enfin, ce jeune rappeur déscolarisé, âgé de 16 ans, a reconnu être un consommateur régulier de cannabis mais aussi d'avoir fait le guetteur sur un autre point de deal et donc d'avoir participé au trafic de stupéfiants. Du fait de son jeune âge, il a été placé dans un foyer.

