publié le 19/02/2021 à 07:34

On va parler maintenant d'un homme qui vit un double drame : il a perdu sa femme et il est accusé de l'avoir tuée. Il s'appelle Emir Dizdarevic, il est Franco-bosniaque et depuis 2 ans, il vit seul avec ses deux enfants. Une vie rongée par le soupçon, car dans l'année précédant la mort de son épouse, il avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie. Une enquête a été ouverte, l'argent de l'assurance est bloqué, mais Emir n'a aucune nouvelle de la justice, et l'attente est insupportable.

En novembre 2013, l'épouse d'Emir Dizdarevic chute de treize mètres de haut lors de la visite d'une tour médiévale en Bosnie et décède sur le coup. Son mari assure qu'il était resté en contrebas, la police bosniaque conclut à un accident. Seulement, quelques semaines plus tard, l'agence Tracfin fait un signalement à la justice française : Emir Dizdarevic a souscrit quatre contrats d'assurance-décès dans les mois précédant l'accident, capital garanti 2.300.000 euros.

Soupçons, ouverture d'une enquête. En 2015, faute d'éléments, la juge ordonne un non-lieu, mais le parquet a fait appel. Depuis, rien, quasiment aucun acte, le Franco-bosniaque n'a jamais été mis en examen, ni même entendu. Le soupçon plane, les fonds sont bloqués. Son avocat Frédéric Nasrinfar dénonce une insupportable attente.

On ne sait pas dans quelle direction s'oriente l'information judiciaire Me Nasrinfar - Avocat d'Emir Dizdarevic





"Monsieur Dizdarevic est tout à fait conscient que ce calendrier hasardeux ou malheureux qui a précédé cet accident, ait suscité des interrogations du côté de l'autorité judiciaire. Ce qu'il ne comprend pas, c'est huit années de procédure en erreur de tous délais et surtout on ne justifie pas pourquoi, puisqu'on ne sait pas dans quelle direction s'oriente l'information judiciaire", souligne Me Nasrinfar.

L'avocat demande la clôture du dossier, la justice française pour sa part fait simplement savoir que les investigations se poursuivent.

