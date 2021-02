Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : une enquête ouverte

Constant Formé-Bècherat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Crédit Image : Constant Formé-Bècherat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP | Crédit Média : Alice Moreno | Durée : 01:10 | Date : 18/02/2021

publié le 18/02/2021 à 20:07

Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête pour viols. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 2004 et 2009. L'information, confirmée par RTL, a été dévoilée par nos confrères du Parisien.

En 2004 la plaignante était apprentie écrivaine à la Sorbonne et admirative du dernier roman de Patrick Poivre d'Arvor, elle adresse une lettre au présentateur dans laquelle elle joint quelques-uns de ses propres écrits et ses coordonnées. Quelques jours plus tard, elle reçoit un message d'un numéro masqué. Puis, plusieurs appels, chaque soir vers 23h. Quand elle décroche enfin, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui est au bout du fil.

Il lui pose des questions intimes, dit-elle, puis la convie, dès le lendemain, à assister au journal dans les locaux de TF1. Elle se présente, et après le journal, elle dit avoir été violée par le présentateur qui l'aurait enfermée dans son bureau.

Tétanisée, elle aurait gardé ce secret pendant des années. Elle le sollicite une seconde fois en 2009, dans le cadre d'un mémoire sur les écrits de personnalités publiques. Là encore, elle se serait retrouvée seule avec lui. Il lui aurait imposé une fellation.