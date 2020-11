F1 : Romain Grosjean miraculé "grâce au halo", explique Jean-Louis Moncet

publié le 30/11/2020 à 07:44

C'est le miracle du week-end. Le pilote de F1 français, Romain Grosjean, est sorti presque indemne physiquement d'un violent accident survenu lors du Grand prix de Bahreïn. Il a pourtant percuté de plein fouet le rail de sécurité après un dépassement et a vu sa voiture, découpée en deux, s'embraser.

Romain Grosjean est resté 28 secondes dans la carcasse du véhicule en feu, mais il s'en sort avec des brûlures aux mains. Le pilote s'est filmé et a diffusé une vidéo de lui sur les réseaux sociaux pour rassurer ses fans, dimanche 29 septembre.

Jean-Louis Moncet, journaliste F1 pour RTL analyse l'accident : "Quand on tape le rail quasiment de face à 220 km/h et qu'on a une force d'impact de plus de 5G, on peut dire qu'il y a d'un côté la providence, mais aussi la technique. Si Romain peut nous parler comme ça aujourd'hui, c'est aussi grâce à la sécurité des formules 1 et de sa voiture en particulier".

L'efficacité des nouvelles mesures de sécurité

Au moment où Grosjean tape le rail de sécurité, le poids de son corps pèse 4 tonnes. À titre de comparaison, un départ de montagne russe représente au maximum 3G : "Je veux parler de sa forme physique qui l'a maintenue éveillé, car il aurait pu être assommé dans le choc. Il y a derrière tout cela un entraînement physique de tous les jours", ajoute Jean-Louis Moncet.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Outre la forme physique, Romain Grosjean a tenu à rendre hommage au "halo", mis en place dans les véhicules de course ces dernières années pour protéger les pilotes et auquel le pilote français n'était pas favorable, à l'origine : "C'est un trépied en carbone qui peut subir un poids de 32 tonnes et qui a permis de découper le rail. C'est grâce au halo qu'il a pu s'en sortir", conclue Jean-Louis Moncet.