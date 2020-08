publié le 27/08/2020 à 07:19

C'était le 6 août dernier dans l'après-midi, un homme armé entrait dans une agence bancaire située dans le centre-ville du Havre prenant en otage les six employés qui s'y trouvaient, avant de se rendre à la police en fin de soirée. Les otages seront relâchés sains et saufs. L'un d'eux raconte le déroulé de ces longues heures passées à côté de cet homme.

"Le preneur d'otage nous indique qu'il faut qu'on s'assoit et rapidement il nous dit que s'il y en a un qui joue les héros, il le bute. Puis, il sort ses couteaux, ses explosifs artisanaux, la tapis de prière et il commence à prêcher et à nous donner quelques versets coraniques", se souvient l'ancien otage.

"À ce moment là je me dis que des prises d'otage qui commencent comme ça, ça ne sent pas bon. Il nous parle de ses revendications et nous dit que tout cela va se terminer à quatre heures du matin, après la dernière prière. Il dit aussi qu'il veut finir en beauté avec le dernier otage, et j'étais le dernier. La dernière demi-heure a été compliquée. J'ai essayé de lui dire que s'il sortait avec ses armes, ce n'était pas des enfants de cœur qui l'attendaient dehors, donc qu'ils allaient le buter. Il est donc sorti avec ses armes dans le SAS, il a laissé ses couteaux. C'était hallucinant mais on relativise, on vit et on est content", positive-t-il.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La fermeture à 23h des bars et restaurants à Paris n'est "pas exclue" par le gouvernement, selon le porte-parole Gabriel Attal.



États-Unis - Certains joueurs de NBA ne se sont pas présentés sur le parquet, mercredi 26 août, ils ont décidé de boycotter la rencontre pour protester contre les violences policières et le racisme, alors que Jacob Blake a été grièvement blessé dimanche dernier.

Nouvelle-Zélande - L’auteur des attentats contre des mosquées de Christchurch, Brenton Tarrant, qui avait assassiné 51 fidèles musulmans en mars 2019 en Nouvelle-Zélande, a été condamné, jeudi 27 août, à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.