Alors que l'industrie du cinéma se remet doucement des conséquences de la crise sanitaire, Virginie Efira est à l'affiche avec Omar Sy dans le film d'Anne Fontaine, Police, qui sera en salles le 2 septembre 2020. Dans ce huit clos, elle joue une policière qui reconduit un étranger à la frontière.

Tandis qu'Omar Sy s'est fortement mobilisé contre les violences policières, Virginie Efira livre son regard sur cette actualité au micro de RTL : " J'ai l'impression qu'il y a des endroits débarrassés d'émotionnel. L'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, a remis un rapport pour constater qu'il y a des endroits où il y a du racisme et des violences policières donc comment ne pas voir cette chose-là ? Mais il faut aussi voir qu'il y a un manque d'effectif dans la police. Il faut prendre en compte un ensemble de choses pour essayer d'endiguer les violences policières et de les vaincre", déclare l'actrice.

"Lorsque je croise un policier dans la rue, je ne le catalogue pas. J'ai pu dialoguer avec des policiers pour le film mais c'est rare. On peut avoir de la reconnaissance et en même temps se dire qu'à l'intérieur, il y a forcément des endroits à améliorer. Je ne m'étrangle pas quand on parle de violences policières, mais en même temps il faut se demander s'il y a assez d'effectifs, de moyens. Si on ne regarde pas cela dans son ensemble... ", conclut-elle.