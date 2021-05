publié le 13/05/2021 à 06:55

Le jockey français Pierre-Charles Boudot a été mis en examen pour viol ce mercredi. Déjà visé par une première enquête, il est accusé par une deuxième jeune femme, pour des faits produits à Cagnes-sur-mer en février dernier. La jeune femme âgée de 25 ans, qui évolue également dans le milieu hippique participe à une soirée. Elle décrit, des flashs, des pertes de mémoire mais également le sentiment de ne plus contrôler son corps.

Elle et son avocate sont persuadées qu'on l'a droguée ce soir-là, puis qu'elle a été violée. La jeune femme dépose plainte mais son entourage professionnel fait pression. Pierre-Charles Boudot, l'agresseur présumé est un jockey mondialement reconnu, triple cravache d'or. Une telle affaire pourrait ruiner sa carrière. La jeune femme s'exécute, retire sa plainte. Les enquêteurs la réinterrogent et elle décide de déposer plainte à nouveau.



Mercredi, le jockey star a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Il est également poursuivi pour avoir exercé des pressions au moment de la première plainte. Un second jockey présent à Cagnes-sur-mer, est lui aussi mis en examen pour non dénonciation de crime.

À écouter également dans ce journal

Cévennes - 280 gendarmes, huit hélicoptères avec capteur infrarouge, de gros moyens ont été déployés ce mercredi 12 mai au matin dans les Cévennes, autour du village des Plantiers où un homme a tué, mardi matin, son patron et un collègue dans une scierie. Le tueur a 29 ans et un profil de survivaliste.

Jérusalem - Israël fait face à des affrontements sanglants avec les islamistes du Hamas établis dans la bande de Gaza, et des émeutes dans ses villes judéo-arabes. Peu après minuit, les alertes à la roquette ont repris dans le sud du pays.

Coupe de France - De retour après trois matches d'absence, Kylian Mbappé a hissé le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France avec un match éblouissant ponctué d'un doublé à Montpellier, mercredi (2-2, 6 t.a.b. à 5).