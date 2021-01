publié le 18/01/2021 à 12:38

Coralie Pacaut est jockey et petit à petit elle s’impose dans le monde des courses hippiques. L’un des seuls sports avec la voile qui est mixte.

Cette étoile montante du galop s’entraîne à l’hippodrome de Deauville. Et tout débute évidemment à l’écurie très tôt le matin. L’écurie est encore endormie, de la fumée se dégage du fumier. Le thermomètre affiche zéro degré. Il est 5h30 et Coralie Pacaut est déjà en tenue. Elle réveille délicatement sa pouliche. Sur sa monture très vite, Coralie s’enfonce dans la nuit. Et c’est sous les projecteurs de la piste de l’hippodrome, un peu plus loin que son ombre surgit.

C'est un milieu misogyne qui fait sa révolution. Des accompagnateurs d’entraînements sont femmes mais elles restent encore dans l’ombre, à l’écurie. Peu de propriétaires leur font confiance en course. Il y a 600 jockeys en France dont 200 femmes et elles sont de plus en plus nombreuses. Coralie Pacaut vient tout juste d’enfiler sa belle casaque fluo, jaune vert bleu. Les couleurs du propriétaire. Dans ce quinté. Il y a 16 partants dont 4 femmes, ce qui est assez incroyable. Avec sa gueule d’ange, ses longs cheveux châtains et ses grands yeux verts, Coralie Pacaut prend les rênes, s’impose, pour convertir les courses hippiques à la mixité.

Coralie Pacaut Crédits : Morad Djabari | Coralie Pacaut est dans le top 10 Français sur le plat Crédits : Morad Djabari |