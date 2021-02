Les infos de 6h30 - Paris : six policiers de la BAC devant la justice

publié le 03/02/2021 à 07:37

C'est une affaire qui entache l'image de la police. Six membres des forces de l'ordre sont jugés à Paris et accusés d'avoir racketté pendant de longues années des dealers dans le quartier populaire de la Goutte d'Or (XVIIIe arrondissement). Ils comparaissent à partir de ce mercredi 3 février et la liste des chefs d'inculpation est longue : "corruption, trafic de drogue, recel, vol, violence" notamment.

Parmi ces six policiers de la Bac, un brigadier faisait visiblement la loi dans ce quartier de la capitale. Les dealers le surnommaient "bylka" (le kabyle) et Karim, policier en place dans le depuis 15 ans à la Goutte d'Or, réclamait des enveloppes de cash aux trafiquants, qu'il nommait pudiquement des "assurances".

En échange, les dealers poursuivaient leur business en toute tranquillité et l'un d'entre eux assure avoir versé jusqu'à 80.000 euros en espèces au brigadier, une somme que le mis en cause dément. Karim affirme de son côté qu'il leur demandait seulement des informations et les traitait comme des "indics".

Son avocat, Patrick Maisonneuve, pointe la faiblesse des témoignages contre son client : "Je crois que les déclarations de trafiquants de stupéfiants, il faut les prendre avec beaucoup de réserve et de prudence". Les revenus du policier relèvent toutefois du mystère car pendant 4 ans, il n'a fait aucun retrait sur son compte et n'a rien réglé par carte bancaire.

