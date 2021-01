publié le 15/01/2021 à 07:33

Une future policière a été interpellée en plein braquage à Paris. La jeune femme de 22 ans a été arrêtée avec quatre autres personnes, mardi soir, dans le XVIIIème arrondissement.

C'est une équipe de braqueurs peu commune qui fait irruption dans une boulangerie, mardi 12 janvier, dans la soirée. Trois femmes et un homme sont présents, dont une jeune policière adjointe de sécurité. Parmi ses complices il y a une ancienne employée de la boulangerie visée. La troisième femme se présente comme sans-domicile fixe. À peine ont-ils le temps d'exhiber un pistolet de airsoft, que le vol à main armé est avorté.

Les braqueurs étaient déjà sous surveillance policière depuis quelques temps. Les enquêteurs de la police judiciaire parisienne interviennent immédiatement et les interpellent. L'adjointe de sécurité est mise en cause. Agée de 22 ans, elle était pré-admise au concours de gardien de la paix. À l'issue de l'enquête, si sa culpabilité est avérée, elle risque une exclusion définitive des rangs de la police.

