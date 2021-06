Les infos de 6h30 - Espace : première sortie dans le vide pour Thomas Pesquet

Petit voyage 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, direction la Station spatiale internationale (ISS). Thomas Pesquet s'apprête à faire sa première sortie dans le vide ce mercredi 16 juin, pour changer des panneaux solaires. Une manœuvre délicate qu'il va accomplir avec son collègue américain, l'astronaute Shane Kimbrough.

À 14 heures, début de l'opération, le Français ouvrira le sas afin de sortir en premier. Nommé chef de cette mission, il sera reconnaissable grâce à des bandes rouges sur son scaphandre. Les deux hommes vont installer un nouveau panneau solaire à l'extrémité gauche de l'ISS, un modèle de 350 kilos qui se déroule.

Cette opération prendra environ 6 heures 30. Les deux astronautes seront engoncés dans leur scaphandre de 175 kilos, un mini vaisseau spatial qui leur permet de respirer, de boire et de les protéger de la chaleur et du froid. Durant cette sortie, ils verront le lever du soleil à quatre reprises et passeront de l'ombre à la lumière toutes les 90 minutes. Quant aux températures, elles varieront de 150 à -120 degrés.

Pour Thomas Pesquet et Shane Kimbrough, le risque n'est pas tant de tomber, mais de s'éloigner de la Station spatiale internationale, qui file à 28.000 km/h, sans pouvoir la rattraper. Les deux hommes seront donc reliés en permanence à l'ISS par un câble.

À écouter également dans ce journal

Justice - Rémy Daillet, soupçonné d’avoir participé à l’enlèvement de la petite Mia en avril dernier, a été interpellé mercredi 16 juin à Roissy, à sa descente de l'avion en provenance de Singapour.



Coronavirus - La France passe sous la barre des 2.000 malades en réanimation, une première depuis mi-octobre.

Football - Une première victoire pour les Bleus ! L'équipe de France a battu l'Allemagne 1-0 lors de son premier match de l'Euro 2020. Prochaine étape samedi 19 juin, face à la Hongrie.