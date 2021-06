Les infos de 12h30 - Consommation : vers une hausse des prix l'an prochain ?

Depuis un an, en raison d'une diminution de la production liée à la pandémie de coronavirus, le prix des matières premières augmente. Le lait, le sucre, l'huile, la viande... de nombreux produits consommés au quotidien sont concernés, laissant craindre une hausse du prix du panier de courses. Les industriels ont récemment demandé une augmentation de 9% des tarifs dans les rayons, mais celle-ci ne sera pas pour tout de suite : les tarifs pratiqués dans les rayons sont déjà arrêtés pour l'ensemble de l'année 2021.

Pour tenter d'obtenir gain de cause, ces industriels devront alors attendre les prochaines négociations des prix avec les grandes marques nationales. Celles-ci ont lieu une fois par an, à la fin du mois de mars. Ils pourraient cependant bien y parvenir, à cause de la flambée des prix des matières premières ces derniers mois, notamment depuis la sortie progressive des confinements un peu partout dans le monde.

L'augmentation de 20% sur les graines de moutarde depuis un an, 22% sur le blé en six mois ou encore 60% sur le maïs a également entraîné une hausse du coût de production, notamment de la volaille, du pain et des huiles. Il faut ajouter à cela la pénurie de carton et de plastique, deux matériaux cruciaux pour les emballages.

Invité de RTL petit matin ce mercredi 16 juin, Michel Biero, directeur exécutif des achats et du marketing de Lidl France, a indiqué qu'il fallait venir en aide aux agriculteurs, aux producteurs et aux PME en difficultés. Pour ce faire, il faudra sans doute être assez ferme avec les géants mondiaux qui continuent de dégager des marges confortables, par exemple des marques de sodas et de yaourts.

