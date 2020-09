publié le 11/09/2020 à 06:49

Jean-Baptiste a vécu un vrai cauchemar dans les Côtes-d'Armor. Il avait décidé de prendre rendez-vous chez le coiffeur dans un salon installé juste en face de la mairie de Lannion. Résultat, des cheveux brûlés et sept jours d'ITT. Une histoire stupéfiante et pour le moins effrayante.

"Je demande s'il peut me couper les cheveux. Il me dit 'oui pas de soucis'. Il m'installe. Tout se passe bien. Le dégradé commence. Et au milieu de tout, il me met une pâte épaisse, comme du gel, sur les cheveux. Je me dis qu'il est en train de me coiffer déjà. Ça doit être la fin de la coiffure. Il sort un briquet de sa poche. Il le prend et l'allume dans mes cheveux", raconte ce jeune Breton.

"Je me retrouve avec une flamme de 50-60 centimètres dans les cheveux. Pris de panique, je me retourne vers lui pour lui demander ce qu'il faisait. (…) Le souci, c'est qu'il ne parlait pas un mot de français. Ils estiment que c'est un défrisage mais je ne suis même pas frisé de base ! Je pense que c'est une technique pour faire le show dans le salon."

"Ça m'a brûlé le front au deuxième degré. Je suis allé porter plainte. J'ai appris qu'ils étaient en garde à vue, que le coiffeur lui-même était en situation irrégulière et que le patron du salon était mécano et non pas coiffeur."

