Après une journée de repos en Charente-Maritime puis deux étapes promises aux sprinteurs et une favorable aux baroudeurs, revoilà les reliefs sur le Tour de France, ceux du Massif central. Avec son profil de montagnes russes et son final en altitude, le troisième après Orcières-Merlette et le Mont Aigoual, cette 13e étape (191,5 km) promet du spectacle, et sans doute une nouvelle explication entre les meilleurs du classement général.

25,5 km après le départ de Châtel-Guyon (chef-lieu de canton du Puy-de-Dôme, 6.500 habitants) débute l'ascension du col de Ceyssat, classé en 1re catégorie avec ses 10,2 km de montée à 6,1 % de pente moyenne. Deux autres difficultés se présentent avant le sprint intermédiaire de Lanobre (km 111) : le col de Guéry (3e catégorie, 7,8 km à 5 %) et la montée de La Stèle (2e catégorie, 6,8 km à 5,7 %).

Il reste trois ascensions répertoriées avant le final, la côte de l'Estiade (3e catégorie, 3,7 km à 6,9 %), la côte d'Anglards-de-Salers (3e catégorie, 3,5 km à 6,9 %) et le col de Néronne (2e catégorie, 3,8 km à 9,1 %). L'arrivée est située à 1.589 m d'altitude, sur un site-étape inédit : le Puy Mary/Pas de Peyrol, sommet du Massif central, après une dernière montée de 1re catégorie avec ses 5,4 km à 8,1 %.

Tour de France 2020 : le profil de la 13e étape Crédit : SOPHIE RAMIS, SABRINA BLANCHARD, SÉBASTIEN CASTERAN / AFP