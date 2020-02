publié le 27/02/2020 à 07:36

Le spécialiste de l'évasion Redoine Faïd est jugé pour le braquage d'un fourgon, en 2011, dans le Pas-de-Calais. Le procès doit durer deux semaines mais il pourrait être reporté : le prévenu a entamé une grève de la faim qui l'a affaibli. Il est de retour derrière les barreaux depuis 1 an et demi après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau, en Seine-et-Marne.

Tout a été fait, affirme Patrick Leleu, le procureur de Saint-Omer, pour empêcher une possible nouvelle évasion. "On a essayé de mettre en place un dispositif sur mesure, le plus adapté et le moins disproportionné possible mais avec l'efficacité que requiert le profil des accusés", a-t-il expliqué. "La somme de 250.000 euros, qui a été mis à disposition de la juridiction, nous a permis de revoir le contrôle d'accès et un certain nombre de lieux d'accès au tribunal", a-t-il poursuivi.

Concernant l'ensemble des précautions prises, le procureur répond : "C’est un procès hors norme, uniquement sous l'angle de la sécurité (...) La crainte, c'est effectivement l'évasion par rapport à quelqu'un qui s'est déjà évadé".

À écouter également dans ce journal

Santé - Le professeur de l'Oise, infecté par le coronavirus, est décédé dans la nuit du 25 au 26 février. Pour l'heure, le bilan fait état de 2 morts en France. Un 18e cas d'infection au Covid-19 a été détecté sur le sol français.

Loiret - Deux pompiers ont été mis en examen, à Montargis, pour agressions sexuelles sur de jeunes collègues, mineurs à l'époque des faits.

Football - L'Olympique Lyonnais a remporté la première manche des 8e de finale (1-0), hier, contre la Juventus de Turin, en Ligue des Champions. Le match retour se déroulera le mardi 17 mars à Turin.