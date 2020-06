publié le 17/06/2020 à 07:26

Le gouvernement répond aux violences des derniers jours à Dijon. 150 policiers et gendarmes, qui s'ajoutent aux 110 dépêchés lundi, ont été mobilisés. Les services de renseignement ont quelques jours pour faire le point sur les rivaltés entre Tchétchènes et communautés maghrébines dans toute la France.

La directive est venue tout droit du ministère de l'Intérieur : prière aux policiers du renseignement territorial de se pencher en urgence sur le phénomène. Dans chaque département, les rivalités et les rixes entre Tchétchènes et Maghrébins, actuelles ou passées, doivent être recensées et remontées le plus rapidement possible au niveau national. "Pas question d'un nouveau Dijon", résume un cadre de la Place Beauvau. D'autant plus que personne n'avait vu venir la descente du week-end dernier.

Selon une source proche du dossier, le renseignement territorial avait pourtant intercepté des messages. Mais la rixe était attendue quelques jours plus tard. Les autorités veulent donc mieux comprendre la toile de fond de ces expéditions punitives. Car les violences de ce week-end, c'était tout simplement du jamais vu.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - Le ministère de l'Intérieur a été pointé du doigt après des incidents hier à Paris. 300 casseurs ont investi la manifesation des soignants. Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour tenter de disperser ces individus. Un usage disproportionné de la force, selon certains manifestants.

Santé - Les parents sont priés de ramener les enfants chez le pédiatre. Pendant le confinement, beaucoup ont déserté les cabinets médicaux. Résultat : dans biens des cas, les vaccins ne sont plus à jour. "Si le virus de la rougeole revient fortement, nous mettons en danger de nombreux bébés", alerte un pédiatre de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine.

Chine - Le coronavirus semble ressurgir dans le pays, pas question pour les autorités de relâcher la pression. Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus d'un millier de vols après un rebond de cas dans la capitale chinoise. La ville a appelé ses habitants à éviter les voyages "non essentiels", et ordonné à nouveau la fermeture des écoles et collèges.