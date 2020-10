publié le 12/10/2020 à 06:46

Les Vosges sont à nouveau perturbées par une affaire de corbeau. 13 personnes viennent de porter plainte après avoir reçu des lettres anonymes à Fontenay, près de Lépanges-sur-Vologne, ville théâtre de la mort de Grégory Villemin. L'auteur des lettres vient d'être identifié par les enquêteurs et il s'agit de l'époux de la maire sortante.

Les envois des lettres ont commencé la veille du premier tour des élections municipales. 18 habitants de ce village de 450 âmes ont été ciblés, dont le candidat et son équipe. L'intéressé, Jérôme Poifoulot n'avait jamais vécu ça et s'était inquiété lorsque des menaces de mort ont été formulées : "Une personne a même commencé à paniquer, avoir peur et dormait avec un couteau sous son oreiller" souligne-t-il.

"Cela nous a vraiment blessés et ça a entaché la vie de notre village" estime celui qui est le nouveau maire du village. La gendarmerie, qui avait rapidement ciblé l'époux de l'ancienne maire du village, estime qu'il a été probablement rendu amer par la très probable défaite électorale de son épouse. Il a reconnu les faits en garde à vue et le flot des courriers a donc été stoppé.

