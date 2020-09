Attaque à Paris : ce que l'on sait de l'identité de l'assaillant en garde à vue

publié le 28/09/2020 à 18:55

Zaheer Hassan M. a reconnu son acte et a même revendiqué l'attaque au couteau survenue vendredi 25 septembre devant les anciens locaux du journal Charlie Hebdo qui a fait deux blessés, deux journalistes de Premières Lignes. Ce jeune pakistanais, toujours en garde à vue, avait menti sur son identité et sur son âge.

L'assaillant s’était présenté sous le nom d’Hassan A. et avait déclaré être âgé de 18 ans. Or, son physique faisait penser qu’il était en réalité plus vieux : les enquêteurs ont même retrouvé dans son portable la photo d’une pièce d’identité au nom de Zaheer Hassan M., né en 1995 (25 ans).

Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert une vidéo que le jeune homme a enregistré en amont de l'attaque. Dans cet enregistrement, l'assaillant récite des chants pakistanais et dénonce la nouvelle caricature de Mahomet par Charlie Hebdo. "J'ai encore vu des dessins à l’encontre de notre prophète", lance-t-il dans ce film, en cours d’analyses. Toutefois, il n’évoque pas de projet d’attaque et ne prête pas allégeance à l’État Islamique.

Cinq personnes en garde à vue

Cinq personnes de son entourage sont toujours en garde à vue. Son frère cadet, trois de ses anciens colocataires et un homme sont entendus. Celui-ci avait été interpellé en juin dernier à la gare du Nord de Paris avec Zaheer Hassan M. alors qu’il portait un hachoir semblable à celui utilisé vendredi lors de l’attaque contre les deux journalistes.