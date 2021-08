La police technique et scientifique ouvre son concours pour trouver ses recrues

La police technique et scientifique cherche ses recrues et ouvre son concours

La police technique et scientifique cherche ses recrues et ouvre son concours

Si les experts vous ont toujours fasciné, c'est le moment ! La police technique et scientifique ouvre ce lundi 2 août son nouveau concours de recrutement. 94 places sont disponibles et les candidatures sont à envoyer avant la fin du mois. Une année de formation pour apprendre toutes les techniques : des prélèvements aux photos. Mais alors est-ce que le métier ressemble vraiment à celui des héros de séries télé ?

"Moi ce sont les Experts Miami qui m'ont motivée. Quand on me demandait au collège "Qu'est-ce que tu veux faire ?" Je disais comme Les Experts", confie Jessica Gadelata, technicienne principale en police technique et scientifique.

"Aujourd'hui, il y a un petit peu de ressemblance." affirme Jessica, avant de rajouter : "On nous trouve sur les scènes de crime en combinaison blanche, avec la petite lumière bleue, la poudre, le pinceau. Tout ça, c'est vraiment pareil. Par contre, il y a de grandes différences. Par exemple, on ne fait pas l'enquête. C'est-à-dire que nous, on est spécialisés dans la recherche de traces et d'indices. Que ce soit sur la scène de crime, en laboratoire, sur les objets, dans les tracés numériques, sur les téléphones, les ordinateurs, les GPS. Par contre, nous sommes une orientation à l'enquête. Tout ce que l'on va prélever, on va le fournir à l'enquêteur. C'est l'enquêteur, lui, qui va faire ses recherches. S'il y a un suspect, c'est lui qui va le convoquer. On est une aide à l'enquête."