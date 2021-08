Dénoncé par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Français qui était recherché pour avoir jeté son mégot de cigarette s'est rendu à la police espagnole vendredi 6 août, comme le révèle Le Parisien.



L'homme était passager de la voiture d'un de ses amis lors d'un voyage en Espagne, les deux touristes se sont retrouvés au cœur d’une polémique lorsque l’un d’entre eux a été filmé jetant sa cigarette par dessus la fenêtre. Selon Le Parisien, les deux jeunes gens se sont rendus ce jeudi 5 août au commissariat de Palafrugell en Catalogne, où ils ont écopé d’une amende de 200 euros.

Il faut dire que la vidéo a très vite été rendue virale par les internautes. D'abord en Espagne puis en France : "Je suis Français et j’aime l’Espagne. Leur comportement est inacceptable. En tant que touristes, nous devons être impeccables", lance un homme. "200 balles, il s’en sort bien !! Pour rappel, les Français ne sont pas très bien vus à l’étranger et ce comportement y participe. Je t’aurais mis 1.000 euros et des points en moins " poursuit un twittos.

Si les Espagnols sont tant portés sur le sujet, c'est que le pays est régulièrement frappée par les incendies qui sont chaque année plus violents en raison du réchauffement climatique. À la mi-juillet, un énorme incendie, causé par un jet de mégot, avait en effet emporté 415 hectares de végétation dans le parc naturel. 350 personnes avaient dû être évacuées, dont les résidents d’un camping et 300 pompiers avaient été mobilisés.