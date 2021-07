INFO RTL - Le directeur général de la police met fin à la technique d’étranglement

Christophe Castaner l’avait annoncé en juin 2020, mais jusque là rien n’avait été mis en place pour mettre définitivement fin à la technique dite "d’étranglement". Une note du Directeur général de la police nationale (DGPN) publiée aujourd’hui ordonne aux policiers de cesser ces pratiques.

Dans ce courrier de deux pages adressé aux préfets et aux directeurs des différents services de la Police Nationale, Frédéric Veaux, le DGPN, informe ses destinataires qu’une revue des techniques a été faite depuis un an, et que la technique d’étranglement pour maîtriser un individu récalcitrant présente trop de risques.

Cette technique avait été largement mise en cause dans le décès de Cédric Chouviat, un livreur parisien, tué lors d’une intervention policière. À l’autopsie, les médecins avaient conclus à une fracture du larynx. Or, si Christophe Castaner avait bien déclaré que cette technique ne s’enseignerait plus, de source policière, certains fonctionnaires continuaient à la pratiquer lors d’interventions périlleuses.

Le DGPN estime que désormais, les seules zones qui pourront être attrapées lors d’une interpellation afin d’amener un individu au sol sont : la tête, les épaules et le buste. Des plages de formations pour les policiers déjà en poste seront proposées aux fonctionnaires pour leur enseigner les bons gestes, et des séminaires seront organisés tous les trois ans pour réévaluer ces techniques.