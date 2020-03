publié le 04/03/2020 à 06:43

Le dispositif Téléphone "grave danger" a permis, lundi 2 mars, dans l'Essonne, d'interpeller en six minutes seulement l'ex-conjoint violent d'une femme. L'ancien compagnon de cette femme de 31 ans était sorti de prison, samedi 29 février, et sa victime s'était vu attribuer un téléphone "grave danger".

Le contrôle judiciaire de cet homme est strict : il n'a pas le droit d'approcher son ex-compagne et leurs quatre enfants. Pourtant, lundi matin, il les attend à la sortie de leur domicile, les suit jusqu'à l'école. La mère de famille parvient discrètement à déclencher un appel au centre départemental. Il alors 8h45. Six minutes plus tard, les policiers sont là.

L'homme est interpellé. Jean-Louis Molinié, chef du commissariat d'Étampes explique que "dès que le téléphone s'est déclenché, il y avait une situation d'urgence". Il évoque "des faits récurrents depuis 2018, puisqu'il y a eu plusieurs interventions au domicile de cette femme. Dans ces cas-là, on préfère aller le plus rapidement possible". La liberté conditionnelle du compagnon a été révoquée, il est de nouveau incarcéré jusqu'au mois de mai.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Le bilan de l'épidémie en France monte à 212 cas détectés et quatre morts après le décès, mardi, d'un homme de 92 ans dans le Morbihan. À Mulhouse, cinq membres d'une même famille ont été infectés après avoir participé à un rassemblement organisé par une église évangélique.

Primaires américaines - La suite des primaires démocrates avait lieu cette nuit aux États-Unis, à l'occasion du "Super Tuesday". D'après des sondages réalisés sur place à l'entrée des urnes, Bernie Sanders l'a emporté dans plusieurs États, notamment en Californie et dans l'Utah. Son principal rival, Joe Biden, a lui remporté le Massachusetts ou encore le Minnesota.

Football. Le Paris Saint-Germain refuse de libérer Kylian Mbappé pour qu'il participe aux Jeux olympiques au Japon, l'été prochain. Le jeune attaquant rêvait pourtant d'y participer, mais la compétition se déroulera durant la reprise du championnat français, au début du mois d'août.