publié le 07/05/2021 à 08:52

Éric Masson, policier de 36 ans, a été tué mardi à Avignon alors qu'il effectuait une intervention anti-drogue plutôt banale. Deux jours plus tard, son meurtrier est toujours en fuite.

Le 19 mai prochain, se tiendra à Paris une marche citoyenne à l'appel de tous les syndicats de police, ce qui traduit une émotion commune à tous les fonctionnaires et pas seulement. Les femmes, les maris, les conjoints veulent qu'on les entende enfin.

Aurélie Laroussie, présidente de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère explique : "C'est une angoisse quotidienne. On se demande qui sera la prochaine veuve, c'est de plus en plus violent. Il y a encore quelques années, le but était de faire mal, de blesser du policier, aujourd'hui, ils veulent tout simplement crever nos maris."

Selon elle, "plus personne n'a peur de la police". "Pour être vraiment condamné, il faut en faire en France ! Il y a des gamins de 15 ans qui insultent, caillassent agressent nos policiers et nos gendarmes sans aucune crainte de la justice.

