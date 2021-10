Un adolescent de 13 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi 9 octobre à Nancy, où il est accusé d'avoir tué son père au domicile familial, d'une balle dans la tête. Sa mère, qui le désigne comme le tireur, affirme qu'il a voulu la protéger, sur fond de violences et d'une histoire familiale très compliquée.

Ce couple non marié de nationalité kosovare était arrivé en France il y a une dizaine d'années pour s'installer à Nancy avec ses deux enfants : l'ainé de 13 ans, désigné comme le meurtrier présumé, et son petit frère, âgé de 12 ans. Les parents se sont ensuite séparés comme l'explique François Pérain, le procureur de la République de Nancy : "La mère avait refait sa vie et a eu trois autres enfants d'autres hommes. Après, ils se sont à nouveau réconciliés et revivaient plus ou moins ensemble".

Le couple s'était récemment rapproché, elle avec ses cinq enfants dans la maison de la rue de la Douane tandis que lui, alcoolique et sans domicile établi, venait parfois vivre chez eux. Des tensions sont ensuite apparues au sein du tandem au chômage mais bien intégré. "Il y avait de nombreuses disputes entre les parents, chacun faisait un peu sa vie et parfois il reprochait à la mère ce qu'il faisait lui-même, à savoir vivre de manière indépendante", ajoute François Pérain.

Si l'épouse nie les coups et n'évoque que des violences verbales, le jeune garçon de 13 ans a raconté pendant sa garde à vue les paires de gifles subies par la maman et toute la fratrie.

