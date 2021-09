Jeune fille séquestrée en Charente-Maritime : la voisine qui l'a recueillie témoigne sur RTL

Une histoire glaçante. Une jeune femme de 25 ans a vécu séquestrée par sa famille. Sa propre mère et sa sœur l'ont ainsi tenue prisonnière pendant trois ans dans une maison de Bignay, un village de 400 habitants situé en Charente-Maritime.

Enfermée dans une pièce, la victime est parvenue à prendre la fuite en août dernier et a trouvé refuge chez Jennifer, une voisine. "Elle est arrivée en culotte, très sale, pieds nus, sans vêtements, juste un tee-shirt et un petit gilet", témoigne cette dernière au micro de RTL, avant de poursuivre. "Le temps que les gendarmes arrivent, je lui ai donné une bouteille en précisant qu'il s'agissait de l'eau du robinet, elle me dit 'ce n'est pas grave madame, chez moi je bois de l'eau de pluie'", raconte-t-elle encore.

Depuis cette découverte, le village entier est sous le choc : personne ne se doutait de ce qu'il se passait entre les murs de cette maison, qui semblait abandonnée.