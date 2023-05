Les infos de 6h - Nord : un cimetière vandalisé consterne les habitants de Lesquin

C'est un constat désolant. Dans le cimetière de Lesquin, près de Lille, les habitants ont découvert que des tombes ont été pillées, à la mi-mai. 110 tombes ont été vandalisées, les voleurs se concentrant sur les statuettes, les vases et les ornements en cuivre, afin de les revendre.

Les premières profanations ont été découvertes avec consternation : "Il y avait une statue assez haute et on voit que c'est cassé au niveau de la pierre", constate cet habitant. Des croix en bronze, des statues en étain, des vases en cuivre, en tout plus d'une centaine de concessions ont été pillées parmi les vingt-deux allées du cimetière.

Ces métaux précieux sont particulièrement ciblés par les voleurs car faciles à fondre et à revendre : "C'est juste pour se faire de l'argent sur le dos de nos défunts et je trouve ça vraiment scandaleux", témoigne Françoise, en constatant les vols sur la tombe de sa fille.

Les familles portent plainte

De nombreuses familles ont décidé de porter plainte, choquées que cela puisse arriver à Lesquin, une commune de 7.500 habitants : "Même les petites communes ne sont pas à l'abri de ce genre de chose", constate Valérie, résidente de la ville.

Dans les jours précédents les profanations, les caméras de surveillance avaient été retirées par la mairie pour des travaux. Elles vont être réinstallées très rapidement.

