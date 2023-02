Vidéosurveillance : un commerçant demande à Olivier Véran de légaliser sa diffusion en cas de vol

Les images de vidéosurveillance filmant un vol dans sa boutique ont fait le tour des réseaux sociaux, et le commerçant sera reçu ce mercredi 8 février par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Mi-janvier, Jérôme Jean, gérant d'une boutique à Amiens, a diffusé sur les réseaux sociaux des images filmées par les caméras de surveillance de son magasin.

Images sur lesquelles on pouvait voir des personnes voler certains articles. Les visages n'étaient pas floutés, leur diffusion était donc illégale. Il s'agit pourtant du seul moyen pour Jérôme Jean (selon lui) pour mettre fin à ces vols devenus trop fréquents. Il veut convaincre ce mercredi 8 février le porte-parole du gouvernement de changer la réglementation.

"Vous avez de plus en plus de commerçants qui ne portent pas plainte parce qu'ils perdent du temps et parce qu'ils savent que de toute façon, ça n'aboutira sur rien", a témoigné Jérôme. "Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, en cas de flagrant délit et uniquement dans cette condition, de permettre, dans un dispositif encadré, la diffusion des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux", défend le commerçant d'Amiens.

Pour faire valoir cette proposition, le gérant soutient que "les voleurs sont pris la main dans le sac, il n'y a pas de présomption d'innocence". Cette rencontre entre Jérôme Jean et Olivier Véran est particulièrement attendue par les commerçants qui espèrent être entendu par le gouvernement.



