Les infos de 6h - Marseille : "Je n'aurai plus la même vie qu'avant", témoigne Hedi, victime d'un tir de LBD

Hedi, 22 ans, a été touché par un tir de type flash-ball à Marseille. Il dit avoir été roué de coups par des policiers lors des émeutes. Pour la première fois, il donne sa version des faits dans une interview à Konbini.

"Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite ça a commencé. En me retournant, j'ai reçu un impact dans la tête. Au début, je ne savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol et quand j'ai voulu me relever, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir".

"On a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je ne pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers ou ce que je faisais là. J'ai été opéré de la tête. On a été obligé de m'enlever un bout de crâne. Malheureusement, je sais que je n'aurai plus la même vie qu'avant. Ma vie d'avant, elle était bien", témoigne Hedi sur Konbini. Dans cette affaire, quatre policiers de la BAC de Marseille sont mis en examen.

À écouter également dans ce journal

Justice - Jean-Marc Reiser, déjà deux fois condamné aux assises pour viols et pour assassinat, a été mis en examen mercredi dans l'enquête sur la disparition de Françoise Hohmann, survenue en 1987 à Strasbourg.

Somme - Après le vol de 3,5 kilomètres de câbles Internet il y a trois semaines, les 2.000 habitants de Flesselles voient leur quotidien complètement chamboulé. La Poste a dû fermer ses portes, les distributeurs automatiques de billets sont également hors service.

Incendies - Toujours plusieurs pays du bassin méditerranéen touchés par de violents incendies. Le bilan humain s'alourdit en Grèce : au moins cinq morts. Mercredi, les autorités ont ordonné l'évacuation de la périphérie de deux villes, dans le centre du pays. Désastre également en Italie où des personnes ont été prises au piège des flammes.