Affaire Daval : l'avocat de Jonathann relaxé par le conseil de discipline

Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval

publié le 01/02/2020 à 19:24

Il était poursuivi pour violation du secret de l'instruction. Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval qui a avoué avoir tué sa femme Alexia en octobre 2017, a été relaxé par le conseil de discipline des avocats, alors qu'on lui reprochait d'avoir parlé à la presse pendant la garde à vue de son client, a-t-on appris auprès de son propre avocat ce samedi 1er février.

Me Schwerdorffer était poursuivi devant le conseil régional de discipline des avocats à Besançon pour "violation du secret de l’enquête", "violation du secret professionnel" et "violation du secret au titre du règlement intérieur national", a rappelé son avocat Me Samuel Estève, du barreau de Dijon.

Interpellé environ trois mois après la découverte du cadavre de sa femme dans un bois en Haute-Saône, Jonathann Daval est encore en garde à vue en janvier 2018, quand son avocat s'exprime ouvertement devant la presse et confirme, à la surprise de beaucoup, l'existence "d'éléments effectivement gênants" concernant la version de Jonathann Daval, qui niait encore à ce moment là avoir tué son épouse.

L'avocat de Randall Schwerdorffer, Me Estève, a plaidé que son client "commentait des éléments sortis dans la presse pendant la garde à vue, n’a rien révélé, rien divulgué, le secret avait déjà été violé et pas par lui". "Il ne pouvait pas se taire, alors que tout le monde sortait des éléments accablants contre son client", a poursuivi l'avocat.

Me Schwerdorffer reste poursuivi

La bâtonnière de Besançon, Me Emmanuelle Huot, avait sollicité un blâme à l'encontre de Randall Schwerdorffer lors de l'audience disciplinaire qui s'est déroulée le samedi 11 janvier. Parallèlement, Me Schwerdorffer reste poursuivi pour violation du secret professionnel pour avoir divulgué des informations en décembre 2018 à la mère de Jonathann Daval, en marge d'une audition de ce dernier au cours de laquelle il avouera de nouveau le meurtre après s'être rétracté pendant plusieurs mois.

Le procès de l'avocat devant le tribunal correctionnel de Strasbourg initialement prévu le jeudi 23 janvier a été repoussé au mardi 28 avril en raison de la grève des avocats.