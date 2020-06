publié le 19/06/2020 à 06:53

Le coq Maurice avait inspiré une loi permettant de protéger les bruits et les odeurs de la campagne. Tout était parti d’une plainte de voisins à Saint-Pierre d’Oléron, excédés par son chant dès 6 heures du matin. Des voisins déboutés en justice.

Maurice est mort juste avant le début du déconfinement et sa propriétaire Corinne a mis un peu de temps à l’annoncer : "C’est un héros. Il nous a portés. Tout le monde l’a suivi, tout le monde a dit : 'Grâce à Maurice, la loi est née et il est allé jusqu’au tribunal.' On a été partout avec Maurice, on s’est promenés, on l’a montré, on a prouvé qu’à la campagne, c’était important, que les bruits doivent être tolérés. Les gens qui viennent en vacances doivent supporter les bruits de la campagne et aujourd'hui, il faut continuer dans cette marche-là. C’est-à-dire qu'aujourd'hui, le coq n’est plus là mais il faut absolument que les gens se mettent en tête que mon coq, il apportait beaucoup au niveau de cette ruralité. Grâce à lui, voilà, on a relevé les campagnes. Il y a une loi pour lui, pour l’avoir protégé et il y a d’autres personnes qui seront protégées. "

La propriétaire du coq Maurice a remplacé son coq par un nouveau gallinacé qu'elle a également baptisé Maurice.



