Plainte déposée contre un coq qui chante trop fort, demande d'enlever des cigales d'un jardin car les propriétaires n'aiment pas leurs chants... De plus en plus de plaintes sur les nuisances de la campagne sont déposées auprès des maires, qui n'en peuvent plus, et le font savoir.

C'est le cas de Christophe Georges, maire de Pignols, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a exposé son ras-le-bol sur Facebook, dimanche 21 juillet. "J'en aurai entendu pendant pendant plus de 10 ans en tant que maire mais celle-ci pour moi dépasse beaucoup de limites !".

Dans un long message, il déclare être "fatigué de porter cette fonction" à cause des plaintes toujours plus importantes sur les "nuisances" de la campagne. La dernière en date : "des petits dépôts de pollen sur des infrastructures de la vie" causés par les abeilles. Certains des 320 habitants de la commune se sont en effet plaints des "déjections" de l'insecte pollinisateur, qui n'est, rappelle le maire, "ni plus ni moins l’essence de la vie".

Le maire met en cause les nouveaux arrivants. Ces "habitants qui arrivent dans nos campagnes, qui ne voient que les avantages, puis ils se rendent compte qu'il y a aussi des inconvénients", déclare-t-il à France Bleu Auvergne. Christophe Georges a affirmé qu'il ne se représenterait pas aux Municipales de 2020, notamment à cause des plaintes multiples.

"Attention, village français"

Ce n'est pas le premier maire à pousser un coup de gueule face à ceux qui ne supportent pas le "bruit de la campagne".

Le maire d'Inchy-en-Artois, Michel Rousseau, a par exemple fait poser des pancartes humoristiques à l'entrée de son village du Pas-de-Calais. "Attention, village français. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité, certains ont même des cloches autour du cou. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit", est-il écrit en gros. Le message est clair.

