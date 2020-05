Déconfinement : les parcs et jardins rouvriront partout le 2 juin

publié le 28/05/2020 à 17:43

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce jeudi 28 mai, en fin d'après-midi, les nouveautés induites par le passage dans la phase 2 du déconfinement de la France. Demandée par plusieurs élus et attendue par de nombreux citadins, la réouverture des parcs et jardins sera possible à partir du 2 juin prochain, y compris dans les zones orange comme l'Île-de-France.

Ils restaient interdits au public dans les zones rouges, mais avaient pu rouvrir le 11 mai dernier dans les zones vertes. Ils avaient tous fermé depuis le 17 mars. Les forêts ont, elles, pu rouvrir partout dès le 11 mai dernier. La mairie de Paris a d'ores et déjà mis en ligne les horaires d'ouverture des jardins parisiens.

La décision de laisser les parcs et jardins fermés avaient fait bondir Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à sa propre succession. La première édile de la capitale insistait sur le fait que "Paris est une ville très dense." Elle avait reçu une fin de non-recevoir du ministre de la Santé Olivier Véran.