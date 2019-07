VIDÉO - Rochefort : un coq traîné en justice pour nuisances sonores

publié le 04/07/2019 à 21:05

Il régnait des airs de basse-cour ce jeudi matin, devant le tribunal de Rochefort (Charente-Maritime). Si le coq Maurice était absent à l'ouverture de son procès, ses soutiens ainsi qu'une délégation de ses congénères, avaient fait le déplacement : "On a un peu peur qu'il y ait une jurisprudence et que nos 10 coqs passent à la trappe aussi", confient-ils.

Passer à la trappe, ou plutôt, être réduits au silence et contraints de quitter le poulailler. C'est ce que risque le volatile et ce que redoute par-dessus tout sa propriétaire, Corine, rencontrée par M6 quelques jours plus tôt : "J'espère une chose, c'est qu'il va gagner son combat, qu'il reviendra et que Maurice restera dans son enclos".

Un combat de coq pour avoir le droit de chanter. Car dans une maison voisine, les propriétaires se plaignent depuis deux ans, explique Corine. Ces habitants, présents trois semaines dans l'année sont les seuls voisins à se plaindre. Les autres résidents du quartier ont tous signé la pétition en faveur du coq, et la version en ligne, a dépassé les 123.000 signatures.

La presse internationale s'est même émue du sort de coq. Bien décidée à ne pas se laisser voler dans les plumes, sa maîtresse milite désormais pour la défense du patrimoine de la campagne : "Je défends non seulement le coq mais je défends une cause, la cause des bruits de campagne, le coq qui chante le matin, les grenouilles qui croassent, les cloches qui sonnent.", témoigne-t-elle.

Également absents à l'audience, les plaignants déclarent n'aspirer qu'à des réveils plus paisibles. Maître Vincent Huberdeau, leur avocat, précise : "Mes clients ne reprochent pas au coq de chanter, (...) ils cherchent à être tranquilles le matin (...) le poulailler est à moins de 3 mètres de leur chambre". Déplacer le poulailler serait une solution, explique le juriste.

Le coq Maurice pourra continuer à chanter tout l'été, car le tribunal ne rendra son jugement que le 5 septembre prochain.