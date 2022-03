Dans cette vidéo d'une quarantaine de secondes, l'arbitre en tenue orange tente de rejoindre le vestiaire après la rencontre de D2 de District opposant Melun et Bagneaux-Nemours ce dimanche 27 mars. Plusieurs supporters de Melun et des joueurs torses nus l'encerclent alors. Les insultes et les coups fusent. Un attaquant et plusieurs dirigeants tentent de s'interposer pour défendre l'arbitre avant de le mettre à l'abri.

Selon plusieurs témoins, l'exclusion d'un joueur de Melun est à l'origine des violences. D'après les informations de RTL, le footballeur concerné a insulté, puis menacé de mort l'arbitre avant d'appeler des connaissances pour le venger. "Une dizaine de garçons de Melun, plus le joueur expulsé et certains autres joueurs ont participé à ça. Des coups de claquettes derrière le dos, des coups de poing. C'est la première fois que je vois ça. C'est une honte", explique un éducateur de l'équipe adverse qui a assisté à la scène.

Le Melun FC condamne les violences. "Si des membres de notre équipe sont impliqués, nous prendrons des sanctions exemplaires", a assuré le président du club de football visé. Le conseil du district de Seine-et-Marne s'est saisi de l'affaire. L'arbitre, lui, souffre de plusieurs contusions. Très choqué, il a décidé de porter plainte.

