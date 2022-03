Une fois n'est pas coutume, un match de football a été arrêté ce vendredi soir après le jet d'un projectile sur le terrain. Cette fois-ci, c'est un arbitre qui a été touché à la tête et le match entre Bochum et Mönchengladbach en Allemagne a été interrompu ce vendredi soir à la 71e minute. L'homme en noir a vraisemblablement été touché à la tête par un gobelet de bière.



Jusqu'à l'incident, Mönchengladbach menait 2-0 sur le terrain du VfL Bochum grâce à des buts d'Alassane Pléa et Breel Embolo dans cette rencontre de la 27e journée de Bundesliga.

Au moment de l'incident, le gardien de but et le capitaine du VfL Bochum, Manuel Riemann et Anthony Losilla ont réprimandé les spectateurs sur le bord de la touche et l'arbitre a pris la décision de stopper définitivement la rencontre.

Les deux clubs ont immédiatement condamné l'incident sur les réseaux sociaux, Bochum présentant ses excuses à l'arbitre visé, déplorant une "soirée embarrassante et amère" à cause "d'un geste extrêmement stupide".