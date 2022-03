Guerre en Ukraine : des signaux "positifs" dans les négociations pour Zelensky

Après une journée de négociations entre les délégations ukrainiennes et russes en Turquie pour mettre fin à la guerre, Kiev se veut optimiste. Les signaux en provenance des discussions sont "positifs", mais l'Ukraine n'a pas pour autant "l'intention de relâcher" ses efforts militaires, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes", a-t-il dit dans un message-vidéo posté sur Telegram. Mais "nous ne voyons pas de raisons de croire les paroles prononcées par les différents représentants d'un État (la Russie, ndlr) qui continue à se battre avec l'intention de nous détruire", a aussitôt tempéré le chef d'État ukrainien.

Après trois heures de discussions à Istanbul, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a quant à lui fait état de "discussions substantielles" et assuré que les propositions "claires" de Kiev en vue d'un accord seraient "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.