Trois ans après la disparition de Tiphaine Véron, sa famille est toujours sans explication. La Française de 36 ans était partie à Tokyo en vacances. Elle s'est volatilisée sans laisser de trace. À son hôtel, les enquêteurs ont retrouvé son passeport, sa valise. Ses proches ne croient pas à un suicide ou à une disparition volontaire et déplorent les manquements de l'enquête. À Poitiers, sa ville d'origine, un graffeur a peint son visage sur un mur pour que personne n'oublie.

Sur le dessin de 15x6m, il a reproduit les yeux de Tiphaine à partir d'une photo qu'il a enregistrée dans son portable. L'artiste tenait à faire cette œuvre pour ses proches. "Sur un mur dans sa ville, ça peut être également un outil de communication pour eux", explique-t-il. Pour Damien, le frère de Tiphaine, c'est aussi une façon de montrer que cette disparition reste mystérieuse. "Quand vous savez par exemple, qu'il y a des suspects autour de l'hôtel qui n'ont pas été interrogés. Il y a tellement d'éléments qui doivent mener à une enquête", dit-il.

La famille a recruté un enquêteur qui doit se rendre sur place. "On passe par toutes les émotions et toutes les frayeurs. Plus le temps passe plus on se dit qu'elle a été séquestrée", témoigne Anne sa mère. Son avocat a demandé à la juge d'instruction de Poitiers une commission rogatoire internationale pour que la police japonaise réalise de nouvelles investigations.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le nombre de malades en réanimation continue d'augmenter, il frôle désormais les 1.000 patients. Des patients plus jeunes que lors de la 3e vague, 5 ans de moins en moyenne.

Martinique - En raison de la reprise de l'épidémie de coronavirus et de la propagation du variant Delta, la préfecture de la Martinique a annoncé mercredi soir le reconfinement de l'île pour trois semaines, et ce, dès ce week-end.



JO de Tokyo - Les tricolores Claire Bové et Laura Tarantola ont remporté jeudi 29 juillet la médaille d'argent dans l'épreuve de deux de couple poids légers en aviron lors des Jeux olympiques de Tokyo. Elles offrent ainsi à la France sa neuvième médaille de la compétition.