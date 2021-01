Japon : la disparition de Tiphaine Véron

Crédit : HANDOUT / COURTESY OF SIBYLLE VERON / AFP

et Marie Bossard

publié le 05/01/2021 à 21:05

Le 27 juillet 2018, Tiphaine Véron, 36 ans, arrive au Japon. Cette Française prépare minutieusement ce voyage depuis 6 mois. Le lendemain elle quitte la zone aéroportuaire de Narita et se dirige vers la petite ville de Nikko. Elle a prévenu sa famille et ne montre aucun signe d'inquiétude. Le dimanche 29 juillet au matin, Tiphaine part se balader malgré le mauvais temps en emportant que quelques affaires.

Dans la soirée, la Française ne revient pas. L'aubergiste du Turtle Inn où elle réside prévient dès le lendemain les autorités. L'ambassade de France à Tokyo est alertée dans la journée et va prévenir la famille de la jeune femme.

Dans les jours qui suivent la disparition de Tiphaine Véron, sa sœur et ses deux frères se rendent sur place. Tiphaine est épileptique et sa famille s'inquiète de cette évaporation. La police s'est immédiatement penchée sur la thèse de l'accident délaissant la thèse criminelle qui émerge à nouveau et retient avec beaucoup d'insistance l'attention des proches de la disparue.

Nos invités

Me Antoine Vey, avocat de la famille.

Damien Véron, frère de Tiphaine Véron.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.