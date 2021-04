Marseille : un incendie force l'évacuation de 155 personnes

publié le 06/04/2021 à 23:58

Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Plus de 150 personnes ont abandonné leurs domiciles, ce mardi 6 avril, près de Marseille. En cause : l'avancée d'un incendie, qui avait parcouru près d'une centaine d'hectares dans la soirée, attisé par un violent mistral, selon les pompiers.

Le feu, parti vers 16h45 de la commune de La Bouilladisse, à quelques kilomètres à l'est de Marseille, s'est ensuite déplacé sur le territoire d'Auriol, approchant certaines habitations. 155 personnes ont abandonné leurs maisons, pour se réfugier dans un gymnase mis à leur disposition par la commune.

Face à "un feu en évolution", 270 personnes ont été déployées sur le terrain, des marins-pompiers de Marseille ou leurs collègues pompiers des Bouches-du-Rhône et du Var, assistés de 95 engins, dont six avions, quatre Canadairs et deux Dash, précisait-on mardi soir, au Service départemental d'incendie et de secours. Le vent est prévu pour durer jusqu'à jeudi, ce qui pourrait compliquer la tâche des soldats du feu durant la nuit, et entraîner des reprises de feu dangereuses.