Crédit : Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Pour la deuxième année consécutive, les finances de l'Église souffrent de la situation sanitaire. Après une baisse des revenus estimée à 45 millions d'euros l'an dernier, cette année encore, le nombre de donateurs a diminué.

Les églises fermées puis rouvertes, mais à jauge réduite, ont rapporté beaucoup moins d'argent collecté à la quête ou lors des mariages, baptêmes et funérailles. En 2020, la perte de ressources pour les paroisses est ainsi estimée à 20 millions d'euros. En parallèle, les catholiques ont donné davantage au denier du culte, +10%, mais cela n'a pas compensé.

En 2021, les ressources paroissiales sont revenues, en partie seulement. Le coronavirus est toujours là, toutes les activités n'ont pas repris et des paroissiens craignent encore de retourner à l'église. Quant au denier, on n'est pas sur le même rebond que l'an dernier pour l'instant, mais il reste deux semaines. Traditionnellement, 25 à 30% des dons se font en décembre...

la publication récente du rapport sur les violences sexuelles ne devrait pas avoir d'effet notable sur la générosité des fidèles, estiment les évêques. Malgré tout, on constate une baisse continue du nombre des donateurs les plus modestes, -35% en douze ans. Les dons reçus ne couvrent plus toutes les charges, il faut donc puiser dans les réserves. La situation financière est particulièrement compliquée pour une dizaine de diocèses.

