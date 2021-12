Coronavirus : repousser la rentrée scolaire "n'est pas l'hypothèse privilégiée", dit Blanquer

Alors que l'épidémie de coronavirus a fait un retour en force, de nombreux pays européens ont annoncé l'instauration de nouvelles restrictions sanitaires. Après un confinement partiel en Autriche ou encore des vacances scolaires avancées en Belgique, les Pays-Bas ont annoncé dimanche 19 décembre le confinement de la population pour la période des fêtes.

En France, Jean Castex s'est exprimé au sujet des mesures sanitaires vendredi soir. Le Premier ministre a, en outre, annoncé la réduction du délais entre la deuxième et la troisième injection à quatre mois, l'interdiction de tirer des feux d'artifice pour le Nouvel an et la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal.

Actuellement en vacances, les enfants seront de retour dans les classes dès le début du mois de janvier. Face à la situation épidémique, la question de la fermeture des écoles est de retour sur la table. "Ce n'est pas l'hypothèse privilégiée. On ne le ferait qu'en dernier ressort", a affirmé le ministre de l'Éducation national Jean-Michel Blanquer sur le plateau de BFMTV dimanche. "L'école, c'est la dernière chose à fermer", a-t-il assuré.

L'inquiétude autour d'un report de la rentrée scolaire intervient alors que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans les plus fragiles a débuté. Le comité d'éthique s'est quant à lui positionné en faveur d'une vaccination de tous les enfants de cette tranche d'âge.