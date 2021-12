Les infos de 18 h - Claude Guéant a réglé sa dette pour sortir de prison

Claude Guéant a payé sa dette au trésor public. L'ancien ministre de l'Intérieur, incarcéré depuis lundi à la prison de la Santé, suite à une condamnation en 2017, a réglé plus de 100.000 euros pour solder ses comptes, grâce à l'aide de ses proches.

C'est précisément la dette que la justice lui reprochait de tarder à rembourser. Son avocat Me Bouchèz-El-Ghozi, demande donc sa remise en liberté. "Il a payé la totalité de sa dette, soit plus de 130.000 euros" explique-t-il, avant de déclarer ne plus voir "aucune cause à son incarcération".

"Je demande sa libération immédiate pour qu'il puisse rejoindre ses proches et sa famille" déclare Bouchèz-El-Ghozi. Selon son avocat, Claude Guéant "ne comprend pas les raisons de son incarcération" et est dans un état "d'abattement moral".

Aucune date d'audience n'est encore fixée pour examiner cette demande de remise en liberté.

