publié le 11/10/2020 à 06:48

Un accident rarissime, entre un ULM et un avion de tourisme, s'est produit ce samedi 10 octobre, au-dessus de Loches, en Indre-et-Loire. Marc Angenault, le maire de la commune, s'est rendu sur place quelques instants après le drame et évoque "une scène assez marquante".

Il raconte ensuite les événements : "Ces deux appareils se sont écrasés au sol à un kilomètre l'un de l'autre puis l'ULM a pris feu en tombant, heureusement, juste à l'entrée d'une maison". "On a, à priori, cinq morts mais les investigations sont telles qu'il y a toujours des investigations et que les corps sont difficilement identifiables" a-t-il ajouté.

Pour l'heure, quatre personnes sont mortes dans cet accident, deux dans l'engin motorisé et deux autres dans le monomoteur, tandis qu'un troisième passager est toujours recherché. Une cinquantaine de pompiers et une trentaine de gendarmes étaient intervenus pour mettre en place des déviations routières. Les enquêteurs ignorent encore les raisons de ce télescopage.

