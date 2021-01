publié le 14/01/2021 à 07:05

Deux ans après la pétition, "L'Affaire du siècle" revient sur le devant de la scène. C'est un procès très attendu au tribunal administratif de Paris. C'est aujourd'hui que l'État français se retrouve sur le banc des accusés.

Cela fait plus de deux ans que "L'Affaire du siècle" a été lancée par quatre ONG. 2,3 millions de Français ont depuis signé la pétition de soutien. Les ONG dont Greenpeace et Oxfam accusent l'État français de ne pas faire ce qu'il faut pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment de ne pas respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris : limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

L'État a répondu aux ONG qu'il faisait de son mieux en ayant fixé, par exemple, l'objectif de baisser de 40% la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030. Il a aussi fait savoir qu'il ne pouvait pas être tenu comme seul responsable du réchauffement climatique qui est un problème mondial et qui dépend de chaque individu. Les ONG demandent juste un euro symbolique et espèrent surtout une condamnation de l'État qui serait un symbole, une première historique.

Ce jeudi 14 janvier se tient la première audience, le Tribunal administratif rendra sa décision dans quelques jours. Mais "L'Affaire du siècle" ne s'arrêtera sans doute pas là, car la décision pourra faire l'objet d'un appel jusqu'au Conseil d'État.

