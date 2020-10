Tempête Alex : le réchauffement climatique est-il responsable ?

publié le 06/10/2020 à 07:25

La tempête Alex a dévasté l’arrière-pays niçois faisant de nombreuses victimes et de très nombreux dégâts. On imputer sans aucun cet épisode au réchauffement climatique. Et désormais il ne faut plus se demander si ce genre d’épisodes va se répéter mais plutôt quelles leçons en tirer pour ne pas subir les conséquences des prochaines tempêtes et inondations.

Si on ne peut pas dire que le réchauffement climatique est le père de la tempête Alex, il est en tout cas le géniteur de la multiplication et la régularité des épisodes que nous constatons chaque année. Le journal La Voix du Nord a posé une bonne question ce lundi 5 octobre : "Pourquoi ces crues historiques ne sont elles possibles que dans le Sud ?"

La Méditerranée est encore chaude en cette saison et l’air chaud transporte plus de vapeur d’eau. Les pluies sont donc très intenses. Même tempête mais des dégâts différents entre la Bretagne et le Sud-Est : plus l’eau se réchauffe, plus l’air est chaud et plus la pluie est drue. Un cocktail fatal.

Une France préparée face au risque d'inondation ?

L’épisode Alex est exceptionnel mais, dimanche, certaines routes des Landes ont été fermées pour causes d’inondation. La Loire fait l’objet d’une attention permanente car elle sort régulièrement de son lit. En France, un habitant sur quatre et un emploi sur trois sont concernés par le risque inondation.

Selon des sources gouvernementales, le coût annuel moyen des dommages causés par les inondations s'élève à 520 millions d'euros. Le gouvernement a développé une stratégie contre les inondations mais elle semble à court terme. Comment inciter à ne plus vivre en zone inondable ? Comme éviter l’artificialisation des sols ? On en est encore au niveau de la cartographie des zones inondables.

Des solutions concrètes pour lutter contre les inondations

Cet été, le ministère de la Transition écologique a lancé une grande campagne sur les risques d’inondation avec" que faire en cas de montée des eaux". 15 départements sont visés, dont les Alpes-Maritimes.

Outre les traditionnelles digues, la Chine a lancé le concept de "villes éponges". L'idée est de prendre en compte le risque de montée des eaux dès la construction de nouveaux quartiers. Il s’agit de végétaliser mais également de bannir béton et acier, privilégier les matériaux mous qui permettent de stocker l’eau. L’engagement doit être national contre les inondations.

Le plus : les nouveaux barèmes de "MaPrimeRenov'"

MaPrimeRenov' est la principale aide de l’État pour la rénovation thermique des logements. Elle était réservée jusqu’ici aux propriétaires occupants aux revenus modestes. Désormais élargie à tous pour lutter contre les passoires thermiques, elle dépend des revenus et des départements d’habitation.

La note : 16/20 a l'Australie qui retrouve le diable de Tasmanie

On nous dit qu’il est violent , hargneux et agressif mais sinon il est sympa. 26 diables de Tasmanie ont été relâchés dans une réserve australienne, terre qu’ils n’avaient pas foulée depuis 3.000 ans. Une réintroduction qui permettra de contrôler la population de chats et de renards, responsables de disparition d’animaux. Le bush australien va devenir une vraie bagarre de rue.