Mort d'Annie Cordy : retour sur la vie d'une artiste complète et fantaisiste

publié le 04/09/2020 à 21:37

Annie Cordy, interprète de succès populaires comme Tata Yoyo et La Bonne du curé, est décédée vendredi à l'âge de 92 ans, à Vallauris, près de Cannes. Blonde piquante, la chanteuse a débuté dans des orchestres en chantant des standards américains, avant d'être engagée comme meneuse de revues au "Bœuf sur le Toit" à Bruxelles, puis à Paris au "Lido" en 1950, où elle devient Annie Cordy.

D'opérettes en comédies musicales (La Route fleurie avec Georges Guétary et Bourvil, Visa pour l'amour avec Luis Mariano...), en passant par le rire, la chanson, le théâtre, le cinéma et les téléfilms, l'infatigable fantaisiste fait preuve d'un perfectionnisme quasi maniaque. Elle enchaîne répétitions, tournées, enregistrement de chansons et plateaux de cinéma, à un rythme impressionnant.

Et l'amuseuse professionnelle était également une excellente actrice. Après avoir débuté avec Sacha Guitry (Si Versailles m'était conté, 1953), elle a élargi et ému son public par des rôles dramatiques dans Le Passager de la pluie de René Clément, Le Chat de Pierre Granier-Deferre ou La Rupture de Claude Chabrol.

70 années de succès populaires

La gouaille et l'enthousiasme en bandoulière, Annie Cordy a enchaîné 70 années de succès populaires de "chanteuse rigolote" et d'actrice émouvante. "J'ai plusieurs casquettes mais je pense que je suis surtout une bonne humeur", s'exclamait l'artiste belge à la carrière exceptionnelle. Sept cents chansons, des millions de disques vendus, plus de 4.000 galas à travers le monde, une dizaine d'opérettes et de comédies musicales et des dizaines de films.

En 2012, elle a sorti un énième album intitulé Ça me plaît, pourvu que ça vous plaise, comprenant un étonnant duo avec le musicien camerounais Manu Dibango. Au cinéma, elle joue dans Le Cancre de Paul Vecchiali (2016), ou Tamara Vol.2 d'Alexandre Castagnetti (2018)

À l'occasion de ses 90 ans en 2018, Bruxelles avait baptisé un parc à son nom. "Cela fait un effet incroyable d'être ainsi reconnue par les siens", avait alors déclaré l'artiste, très émue par cet hommage dans son pays natal.