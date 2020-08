publié le 02/08/2020 à 06:44

Si les pompiers sont toujours mobilisés dans la matinée de ce dimanche 2 août en Ardèche, le feu qui a brûlé 70 hectares de forêt a été maîtrisé. Plus de 200 soldats du feu, appuyés par quatre canadairs, étaient présents pour lutter contre les flammes dans la commune de Saint-Marcel-lès-Annonay.

Le lieutenant Vincent Fialon raconte les événements de cette soirée noire : "Nous étions sur place avec une surveillance active après que 70 hectares ont été détruits. 30 personnes ont été évacuées mais ont toutes pu regagner leur domicile tandis qu'un hangar a été détruit".

Le sapeur-pompier de l'Ardèche précise que "80 pompiers sont encore sur les lieux car les risques de reprise sont importants". "On est à même d'intervenir rapidement quand on a des gens sur place avec des tuyaux déjà disposés par terre qui nous permettent de gagner du temps et d'intervenir de manière réactive". ajoute-t-il.

