Aveyron : un incendie de forêt à Olemps, des habitants évacués

publié le 01/08/2020 à 05:46

À Olemps dans l’Aveyron, un feu s’est déclaré, vendredi 31 juillet : en fin de journée, environ 15 d'hectares du bois de Linars, classé espace naturel sensible, étaient déjà partis en fumée. Plus de soixante pompiers et une vingtaine de camions ont été mobilisés.

Un témoin sur place a rapporté que le terrain sec et un léger vent ont facilité la propagation des flammes, qui se sont déplacées rapidement en début de soirée. Celles-ci ont ensuite traversé la rivière Aveyron en partant de la commune d’Olemps et touchaient celle de Druelle. Des Canadair appelés en renfort ont effectué 18 largages pour freiner l’avancée des flammes, finalement maîtrisées en fin de soirée.

Une cinquantaine d’habitants ont été évacués et pourraient être logés dès ce soir dans un hôtel. Les secours n’ont enregistré aucune victime n'est à déplorer du côté des habitants. D’après les informations de franceinfo, "plusieurs départs de feu seraient à l'origine de l'incendie".