Coupe de la ligue : les Lyonnais ont-ils une chance de battre le PSG ?

Affronter le PSG dans un contexte français est assimilé parfois à une défaite assurée pour l'adversaire. L'ultra-puissance des Parisiens leur permet de rafler les titres nationaux, que ce soit en Ligue 1 mais aussi en coupes. Ainsi, cette saison, l'AS Saint-Étienne a perdu en finale de Coupe de France vendredi 24 juillet, et c'est l'OL qui se présente vendredi 31 pour tenter de titiller l'ogre pour la dernière finale de Coupe de la ligue.

Est-ce à dire que Lyon va repartir avec la breloque du perdant ? Il faudra bien se garder d'une conclusion aussi hâtive. Autant le dire tout de suite : oui, l'Olympique lyonnais à des chances de gagner. Et il y a plusieurs raisons à cela, à commencer par les conditions conjoncturelles.

Le PSG a enregistré la blessure de Kylian Mbappé lors de la finale de Coupe de France, et il est sans doute même forfait pour le quart de finale de Ligue des champions. Sans le champion du monde, le Paris Saint-Germain est amputé de son joueur avaleur d'espaces en attaque. À 13 jours du match face à Bergame, Paris tentera un nouveau schéma et aura peut-être en tête la peur d'une nouvelle blessure.

Des armes à faire valoir

Face à Saint-Étienne, Paris a paru loin d'être au point, notamment physiquement. Contre des Verts qui ont "mis le pied", le PSG n'a pas eu de répondant. Il a souffert, a montré un jeu peu développé et surtout un état athlétique incomplet. Les troupes de Tuchel semblent avoir été calibrées pour arriver au top en Ligue des champions, en tablant sur une qualité technique supérieure pour passer les écueils nationaux.

Au vu des difficultés face à l'ASSE, Lyon peut être un poil à gratter bien plus enquiquinant. Car contrairement aux Verts, l'OL aura bien plus d'armes offensives à opposer. Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Karl Toko-Ekambi feront vivre plus de tourments à une défense parisienne solide dans l'axe mais expérimentale sur les côtés avec Kehrer ou Dagba à droite et pour le moment Bakker à gauche.

Pour l'OL, cette finale a une saveur particulière. Ce match sera le seul étalonnage officiel offert à Lyon avant d'affronter la Juventus une semaine plus tard, le 7 août. Rudi Garcia fera sans doute comprendre que des places seront à prendre pour le grand rendez-vous à Turin.

Sevré de titre depuis 2012 et une victoire en Coupe de France, l'OL ne voudra pas manquer cette occasion de revenir sur le devant de la scène, et assurer une participation en Europa League.