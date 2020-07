Douai : un incendie se déclenche dans une usine classée Seveso

publié le 30/07/2020 à 19:41

Quelque 80 sapeurs-pompiers ont été dépêchés jeudi 30 juillet sur l'usine Air Liquide France industrie de Douai classée Seveso après des explosions selon le service d'incendie et de secours (SDIS) du Nord. Aucun blessé n'est à déplorer selon eux.

"Il y a eu deux explosions assez impressionnantes au bruit, il semble que ce soit un camion sur le parking d'Air Liquide qui transportait une bonbonne. Il n'y a pas de blessés à l'intérieur du site, à l'heure qu'il est il n'y a plus de risque pour les riverains et on va donc lever le confinement et l'alerte", a assuré le maire Frédéric Chéreau, indiquant tenir ces informations du sous-préfet de l'arrondissement de Douai.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, de la fumée noire s'échappe de l'enceinte de l'usine, installée à la périphérie de la ville à proximité d'une zone rurale. Interrogé sur le risque de fumées toxiques, le maire a répondu qu'il n'y avait "aucun risque de ce type". Il avait plus tôt diffusé un message sur les réseaux sociaux, demandant aux riverains de "ne pas sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre".

Incendie en cours à l’usine Air Liquide de Frais Marais. Nous invitons les habitants du quartier à ne pas sortir de chez eux jusqu’à nouvel ordre et à attendre de nouvelles instructions. — Ville de Douai (@villedouai) July 30, 2020